 حاكم نيويورك يوقع على مشروع قانون يتيح للكونجرس الإطلاع على إقرارات ترامب الضريبية - بوابة الشروق
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حاكم نيويورك يوقع على مشروع قانون يتيح للكونجرس الإطلاع على إقرارات ترامب الضريبية

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 8 يوليه 2019 - 8:33 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يوليه 2019 - 8:33 م

وقع حاكم نيويورك، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يفتح الأبواب أمام الاطلاع على الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفض الرئيس الذي كان يرأس إمبراطورية عقارات قبل انتخابه، الكشف عن إقرارته الضريبية طواعية مثلما فعل رؤساء آخرين.

ويتيح مشروع القانون الذي وقع عليه الحاكم أندرو كومو للجان الكونجرس الإطلاع على الإقرارات الضريبية على مستوى الولاية لأي "غرض تشريعي وشرعي ومحدد".

وقال كومو: "سرية الضرائب أساسية ولكن الاستثناء يكون لأغراض التقصي وإنفاذ القانون الحقيقية".

ويساعد مشروع القانون الكونجرس في "الوفاء بمسؤولياته الدستورية وتعزيز نظامنا الديمقراطي وضمان أن أحدا ليس فوق القانون".

بموجب قانون ولاية نيويورك، يمهد مشروع القانون هذا الطريق أمام الاطلاع على إقرارات ترامب الضريبية على مستوى ولاية نيويورك وليس على المستوى الاتحادي.

وأقام الديمقراطيون في واشنطن دعوى في أوائل تموز/يوليو ضد وزارة الخزانة و دائرة الإيرادات الداخلية في محاولة للحصول على الإقرارات الضريبية لمدة ست سنوات والملفات الإدارية المرفقة بها.


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