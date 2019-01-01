قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن اتفاق الصخيرات الذي وقع في ديسمبر عام 2015 بالمغرب ليس شرعيًا، لأنه لم يضمن في الدستور، معقبًا: "هذا الاتفاق لم يضمن في الإعلان الدستوري وبالتالي لا قيمة أو شرعية له".

وأضاف خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، الاثنين، أن حكومة السراج لم تمنح الثقة من مجلس النواب، معقبًا: "الحكومة يجب أن تمنح الثقة بل رفضت مرتين ولم تؤد اليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستورية، لهذا لا ولاية لها ولا شرعية".

وذكر أن المحاكم الليبية قد حكمت بعدم شرعية هذه الحكومة، وبطلان كل قراراتها، متابعًا: "وبالتالي بكل المعايير هذه الحكومة غير شرعية، ولا يعتد بكل قراراتها، ونحن نرفض أي التزامات أو معاهدات تلتزم بها".