الصين ترحب بإطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية

أعلنت الصين الإثنين، ترحيبها الشديد بإطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك خلال القمة الاستثنائية التي عقدت في عاصمة النيجر (نيامي) لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، مؤكدة أنها ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الصيني الأفريقي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" -في تصريح اليوم- "إن الصين، باعتبارها صديقًا وشريكًا وشقيقًا جيدًا للدول الأفريقية، تهنئ بحرارة هذه الدول على الإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية".

وأضاف شوانغ "منطقة التجارة الحرة القارية مهمة للغاية في عملية التكامل الاقتصادي في أفريقيا، وإطلاق المرحلة التشغيلية لها يعكس تماما الإرادة القوية والعزم الثابت للدول الأفريقية للوحدة، كما أن لها أهمية كبيرة وبعيدة المدى بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا".

وتابع شوانغ أنه "في ظل حالة عدم اليقين والأوضاع الدولية غير المستقرة حاليًا، سيعطي إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية زخمًا قويًا في إطار جهود الحفاظ على التعددية والتجارة الحرة وبناء اقتصاد عالمي مفتوح".

وأشار شوانغ إلى أنه في السنوات العشر الماضية، كانت الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وشاركت بنشاط في تيسير التجارة، والترويج الصناعي، إلى جانب دعمها القوي لاعتماد أفريقيا على الذات وبناء منطقتها الخاصة للتجارة الحرة، لافتا إلى أن الإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية يفتح آفاقا جديدة للتعاون الصيني الأفريقي.

ونوه شوانغ إلى أن الصين مستعدة لمواصلة العمل مع الجانب الأفريقي من أجل التنفيذ الكامل لنتائج مؤتمر قمة بكين لمنتدى التعاون الصين-أفريقيا (فوكاك)، والربط بين بناء "الحزام والطريق" ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية لتحقيق المزيد من الترابط والفوائد للجانبين.