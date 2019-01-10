حسب الله: مسؤولية فشل منظومة الكرة المصرية تتحملها الجمعية العمومية والاتحاد

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قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن هناك فرقا في تناول الملفات الخاصة بالمرافق لأنها في إرادة الدولة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبين ملف الرياضة الذي يديره اتحاد الكرة والجمعيات العمومية.

وأضاف في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، «الرئيس السيسي يدير الدولة المصرية بشكل حازم ومنضبط ويحرص على كل دقيقة وكل جنيه، ومسؤولية فشل منظومة الكرة المصرية تتحملها الجمعية العمومية واتحاد كرة القدم».

وأوضح أن الدولة المصرية صاحبة الفضل في الظهور بالشكل العالمي في التنظيم والافتتاح وظهور مصر دولة أمن وأمان.

وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 المقامة على أرضه، بعد خسارته أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 0-1، أول أمس السبت.