الأمم المتحدة تدعو إلى جهود دولية لمحاصرة العنف والحد من جرائم القتل

دعا يوري فيدتوف مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات إلى تحقيق التزام دولي واسع بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة حتى عام 2030 وبخاصة الحد من جميع أشكال العنف وجرائم القتل.

وقال فيدتوف -في بيان لمكتب الأمم المتحدة في فيينا اليوم الإثنين-، إن المنظمة الدولية تدعم تعزيز الأمن في المناطق المنكوبة بالعنف والعصابات والجريمة المنظمة.

ولفت البيان إلى أن العدد الإجمالي لضحايا جرائم القتل ارتفع في عام 2017 إلى 464 ألفًا مقابل 5ر39 ألف في عام 1992، مشيرًا إلى أن الجريمة المنظمة وحدها هي المسئولة عن ما يصل إلى 19 في المائة من جميع جرائم القتل عام 2017.

وحذر البيان من زيادة مخاطر الجريمة المنظمة والتي تهدد استقرار الدول وتقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتضعف سيادة القانون.