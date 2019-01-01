 مكتبة الإسكندرية تحتفي بالحاصلين على جوائز الدولة في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية - بوابة الشروق
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مكتبة الإسكندرية تحتفي بالحاصلين على جوائز الدولة في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية

الإسكندرية - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 8 يوليه 2019 - 5:05 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يوليه 2019 - 5:05 م

تنظم مكتبة الإسكندرية لقاءً خاصًا مع الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة الإسكندرية، الاثنين المقبل، بالمسرح الصغير بالمكتبة؛ بمناسبة حصوله على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية مؤتمرًا بعنوان "الإسكندرية.. إبداعٌ خاص"، الذي ينظمه قطاع الإعلام والاتصال بالمكتبة، وذلك يوم الثلاثاء، الموافق 16 يوليو الجاري؛ بمناسبة حصول مجموعة من مبدعي وفناني ومثقفي الإسكندرية على جوائز الدولة في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية لهذا العام.

ويهدف المؤتمر إلى رصد تطور الحركة الأدبية والفنية في الإسكندرية، وإنتاج الأدباء والمثقفين والفنانين السكندريين في الماضي والحاضر.

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