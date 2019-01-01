اتجهت كافة الأنظار خلال اليومين السابقين، إلى دولة مدغشقر، فأصبح الكثير من العرب والأفارقة يبحثون على مواقع التواصل الاجتماعي، وشبكات الإنترنت، عن الحياة داخلها والأعمال، والبطولات الرياضية السابقة لها، وتصدرت محرك البحث جوجل بعد فوزها أمس على منتخب الكونغو الديموقراطية، في الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأفريقية، في أول مشاركة لها بالبطولة القارية.

وترصد «الشروق»، خلال السطور التالية، أبرز المناطق السياحية التي يتوافد عليها الزائرون والسائحون بجزيرة مدغشقر.

الغابة الاستوائية

تقع في غرب جزيرة مدغشقر وتحتوي على الأشجار المبطنة ذات المنظر الجذاب بالإضافة للكثير من المناظر الطبيعية، وهي من أهم مواطن الجذب السياحي في المنطقة.

جزيرة نوزي بي

وهي من الجزر صغيرة الحجم والتي ينجذب لزيارتها العديد من السياح وزائري المنطقة على مدار العام، حيث تتميّز بمياهها الفيروزية، وتوجد فيها مطاعم عالمية وتقدم الوجبات على الرمال، للاستمتاع بالمناظر الخلابة وتناول الوجبات في نفس الوقت.

منطقة إيفاتي

هي مجموعة من القرى الصغيرة المتجاورة تتميز بحرفة الصيد، تتميز بالهدوء ووجود الشعب المرجانية، ومكان ممتع لممارسة هواية الغوص وسط الطبيعة.

محميّة تيزنجي دي بيماراها

وهي من أكبر المحميات الطبيعية الموجودة بالمنطقة، وتحتوي على مناظر ساحرة وتقع المحمية بالقرب من الساحل الغربي للجزيرة ويتواجد فيها العديد من الحيوانات والنباتات البرية، كما تحتوي على نوع نادر من القرود وهو قرد الليمور.

حديقة إيسالو الوطنية

تقع هذه الحديقة في الجهة الوسطى الجنوبية من جزيرة مدغشقر، وتتميّز بالوديان المنحدرة ومناطق المراعي والأحجار الرملية وأشجار النخيل بالإضافة لبعض الرحلات التي يتم تنظيمها للتجول داخلها والاستمتاع بمناظرها الطبيعية.

جزيرة إيل سانت ماري

تقع على ساحل البلاد الشرقي، ويتواجد فيها العديد من وسائل الترفيه والاستجمام، مثل: السباحة، والغوص، ورؤية الحيتان داخل البحر، ومن الأفضل زيارتها خلال فصلي الخريف والصيف.

منتا سوا

وهي من الأماكن الشعبية المخصصة للتنزه، وتوجد فيها أول بحيرة اصطناعية تم إقامتها في مدغشقر كما تحتوي على غابات من أشجار الصنوبر، ويوجد فيها منزل وقبر مؤسس المنطقة جان لابورد.