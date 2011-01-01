واشنطن بوست: تونس ليست الدولة الأولى في العالم التي تحظر النقاب

قررت الحكومة التونسية، حظر ارتداء السيدات للنقاب في المؤسسات العامة، وذلك بعد التفجيرين الانتحاريين اللذين هزا العاصمة، الأسبوع الماضي، لتصبح بذلك أحدث دولة في العالم تحظر ارتداء ملابس دينية بعينها.

وحسبما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست الأمريكية»، فإن إصدار رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، لهذا القرار يأتي في ظل المخاوف الأمنية التي تشهدها تونس بسبب العمليات الإرهابية، واحتمالية تأثيرها على الموسم السياحي الحالي.

وبهذا القرار تكون تونس قد انضمت إلى قائمة الدول التي تحظر ارتداء النقاب في العالم، مثل سريلانكا التي قررت حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، بعد الهجمات التي تعرضت لها في عيد الفصح هذا العام، وكذلك أيضًا الكاميرون التي حظرت ارتداء حجاب الوجه الكامل في المنطقة الشمالية بعد التفجيرات الإرهابية التي نفذتها سيدتان ترتديان النقاب عام 2015، بالإضافة إلى الجزائر التي قررت أيضًا حظر ارتداء النقاب عام 2018.

وتحظر عدد من الدول الأوروبية التي تفتخر بتوجهاتها العلمانية، تغطية الوجه والشعر في بعض الأحيان لأسباب أمنية، وهو ما دفع العديد من منظمات حقوق الإنسان لارتداء قوانين حظر النقاب في الدنمارك و«البوركيني» في فرنسا.

وفي الماضي، كانت القوى الاستعمارية الأوروبية في العالم العربي تنظر إلى الحجاب باعتباره علامة على التخلف الاجتماعي، واستخدمته في بعض الأحيان كمبرر للاستعمار.

وليست هذه المرة الأولى التي تأخذ فيها تونس خطوات لحظر ارتداء بعض الملابس الدينية لأسباب أمنية، ففي عام 2014 أعلنت الحكومة أنه سيتم تشديد الضوابط على ارتداء النقاب، كما تقدم البرلمان التونسي بمشروع قانون لحظر ارتداء النقاب عام 2016، عقب هجومين إرهابيين في العاصمة تونس وسوسة، لكن لم يتم تمريره.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار غضب قطاع كبير من الإسلاميين، حيث وُجهت اتهامات كثيرة للحكومة بفرض قيود على الملابس ترقى إلى حد التمييز الديني ضد المسلمات المحافظات، وخاصة أن تونس شهدت ارتفاع كبير في نسبة النساء اللاتي ارتدن الحجاب عقب ثورة 2011 والإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.

وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن النقاب لا يحظى بشعبية كبيرة في تونس، فوفقًا لاستطلاع رأي أجراه مركز «pew» للأبحاث، تبين أن 57% من الشعب التونسي يعتقد أن الحجاب المعتدل أو الأقل تقييدًا هو أنسب أشكال الملابس للنساء، بينما تبين أن 2% فقط يعتقدون أنه على النساء ارتداء النقاب.