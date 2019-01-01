القوات الخاصة الأفغانية تضبط إحدى شبكات داعش-خراسان شرق أفغانستان

ضبطت القوات الخاصة الأفغانية إحدى الشبكات التابعة لجناح تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، المعروفة باسم ولاية خراسان في إقليم كونار شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية عن مصادر عسكرية مطلعة قولها اليوم الاثنين، إن القوات الخاصة قامت بعملية أمنية في منطقة سووكي؛ أسفرت عن ضبط شبكة من جماعة داعش خراسان الإرهابية.

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة قتلت 4 من مقاتلي داعش خراسان خلال العملية، واحتجزت مسلحا آخر من داعش، وتمكنت القوات الخاصة أيضا من تدمير مخبأ للأسلحة الصغيرة خلال نفس العملية، ولم يعلق مؤيدو داعش على هذه العملية حتى الآن.