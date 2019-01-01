تمثال يثير الجدل لميلانيا ترامب في مسقط رأسها: يشبه الفزاعة



بعد عقود طويلة من مغادرة ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلوفينيا، ظهر تمثال لها على ضفاف نهر بالقرب من مسقط رأسها، في سفنيكا بجنوب شرق سلوفينيا.

وحسبما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن هذا التمثال أثار حالة كبيرة من الجدل، حيث شبهه بعض المراقبين بـ«الفزاعة»، بينما رأى عدد آخر من المراقبين أنه ياتي استكمالًا لعدد من التماثيل لبعض المشاهير، مثل تمثالي نجمي كرة القدم ديفيد بيكهام، وكريستيانو رونالدو، واللذين أثارا أيضًا حالة جدل كبيرة.

وتم نحت التمثال في منطقة ريفية، بواسطة فنان محلي يُدعى أليس زوبفيتش، بتكليف من الفنان الأمريكي المقيم في برلين، براد داوني.

وتم استخدام أخشاب من بعض أنواع الأشجار في صناعة التمثال، كما تم تليونه باللون الأزرق؛ ليعكس نفس الزي الذي ارتدته السيدة الأولى في حفل تنصيب زوجها رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، عام 2017.

ويحمل التمثال القليلة من أوجه التشابه مع ميلانيا ترامب، إلا أن ملامحه غير واضحة تمامًا.

وقال الفنان براد داوني، في تصريحات صحفية، إن الهدف من التمثال ليس السخرية، كما يردد البعض.

وأضاف أن سكان المنطقة التي تم وضع التمثال بها، لم ينتقدوه بل كانوا سعداء به، ووعدوا بالعناية والاهتمام به.