النائب ثروت سويلم: لا صحة لتراجع بعض أعضاء اتحاد الكرة في الاستقالة

•مجدي عبد الغني قدم استقالته بكل تراضي.. والحساب مطلوب لكل مخطئ

نفى النائب ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، تراجع بعض أعضاء اتحاد الكرة المستقيل في تقديم استقالته بعد خسارة المنتخب وتوديعه بطولة أمم إفريقيا، معقبًا: «الواحد بيستغرب من اللي بيتنشر وبنشوفه».

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إن جميع أعضاء اتحاد الكرة تقدموا بالاستقالة ولم يتراجعوا عنها، متابعًا: «مفيش حد تراجع أو تكاسل، ولكن متطلبات الاستقالة التوقيع عليها، ونظرًا لظروف السفر والوقت المتأخر مش كل الناس قدمت الاستقالة في نفس الوقت».

وأوضح أن الكابتن مجدي عبد الغني آخر من تقدم باستقالته من اتحاد الكرة، ولم يتراجع عنها، مضيفًا: «جه وقابلني وقدم استقالته بكل تراضي، عكس اللي بيتنشر على بعض المواقع، والحساب مطلوب لكل من أخطأ من أعضاء اتحاد الكرة».

وأعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس الإدارة لتقديم استقالاتهم، واستجابوا لذلك وذلك عقب خروج المنتخب الوطني.

وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 المقامة على أرضه، بعد خسارته أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 0-1، أول أمس السبت.