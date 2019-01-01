حزب الديمقراطية الجديدة يتجه لإلحاق الهزيمة بحزب سيريزا الحاكم باليونان

من المتوقع أن يفوز حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بالانتخابات البرلمانية في اليونان بحصوله على 40% من أصوات الناخبين، متفوقًا على حزب سيريزا الذي يتزعمه رئيس الوزراء اليساري ألكسيس تسيبراس، الذي حصل على 5ر28%، حسبما أفادت قناة "إي آر تي" الحكومية نقلًا عن استطلاعات رأي عند خروج الناخبين من اللجان الانتخابية.

وتشير التوقعات إلى حصول حزب الديمقراطية الجديدة على أغلبية تتراوح ما بين 155 إلى 167 من أصل 300 مقعد تشريعي، مما سيسمح لرئيس الحزب كرياكوس ميتسوتاكيس بتشكيل الحكومة دون شركاء من خارج الحزب.

ووفقا لاستطلاعات أجريت عقب تصويت الناخبين سينخفض عدد مقاعد سيريزا إلى ما بين 77 إلى 82 مقعدا.

من المتوقع أن يحصل حزب الحركة من أجل التغيير (كينال) المنتمي لتيار يسار الوسط على ما بين 6 إلى 8 بالمئة من الأصوات مقابل حصول حزب (كيه كيه إي) الشيوعي على ما بين 5 و 7 بالمئة.

وحصلت عدة أحزاب صغيرة أخرى على أقل بقليل من الحد الأدنى لدخول البرلمان البالغ 3 بالمئة من الأصوات، بما في ذلك حزب "الفجر الذهبي" اليميني المتطرف.