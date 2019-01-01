القائم بأعمال اتحاد الكرة: يجب استكمال نجاح تنظيم الكان من أجل إظهار مصر للعالم

قال النائب ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، إن خسارة المنتخب الوطني لكرة القدم تسبب في حزن كبير للشعب المصري.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا لتنظيم لطلة كأس الأمم الإفريقية بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا على ضرورة استكمال مسيرة نجاح تنظيم البطولة من أجل إظهار مصر الجميلة للعالم.

وتابع: «تواجد الجماهير مصر في المبارايات المقبلة دليل أنها بلد الأمن والأمان، وهناك أخطاء فنية وإدارية أدت لخروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية ولا بد من المحاسبة».

وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 المقامة على أرضه، بعد خسارته أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 0-1، أول أمس السبت.