وكيل الأزهر يعتمد أكبر حركة ترقيات لمعلمي الأزهر

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، أكبر حركة ترقيات لمعلمي الأزهر الشريف، حيث شملت ترقية 61570 معلمًا ومعلمة بنسبة تتراوح 40% من عدد المعلمين العاملين بالأزهر الشريف، ممن اجتازوا الدورة التأهيلية بالأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتضمن قرار الترقية الذي اعتمده وكيل الأزهر بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفني، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، لمن استوفى شروط الترقية منهم وهي: أن يكون على رأس العمل وإتمام المدة اللازمة للترقية وهي خمس سنوات فعلية من تاريخ التسكين أو تاريخ الدرجة الأدنى على قانون 156 لسنة 2007، بالإضافة إلى استيفاء ملف التدريب وشروط الترقية من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتقرر صرف المستحقات المالية للدرجات الجديدة التي حصل عليها الموظفون، الذين قاموا باستيفاء متطلبات الترقية، بداية من 29 يونيو 2019، وتشمل المستحقات المالية : بدل الاعتماد وعلاوة الترقية.