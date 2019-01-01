أحمد سلامة يشارك ابنته سارة فيلم «برج جوجو المائل»

قال الفنان أحمد سلامة، إنه يحضر حاليا لتصوير عمل سينمائى جديد بعنوان «برج جوجو المائل»، مأخوذ عن رواية «ترويض النمرة»، لوليم شكسبير، ومن المقرر أن يشارك فى بطولته ابنته سارة سلامة وأحمد حاتم، لافتا إلى أنه يجرى حاليا كتابة السيناريو، تنطلق بعد ذلك التحضيرات الخاصة بالتصوير فور الانتهاء من مرحلة الكتابة.



كما صرح «سلامة» فى تصريحات صحفية، عن أنه يفاضل بين أكثر من عمل فنى جديد تلقى عروضًا للمشاركة فيها، من بينها فيلم جديد ومسلسل سيتم عرضه خارج الموسم الرمضانى، رافضًا الإفصاح عن أى تفاصيل خاصة بتلك الأعمال قبل حسم المشاركة فيها وإتمام عملية التعاقد.



وأكد «سلامة»، على حرصه فى التدقيق باختياراته والتنوع فى الأدوار التى يشارك بها، وعدم التسرع بقبول المشاركة فى أى عمل فنى من أجل التواجد، مشيرًا إلى أن نوعية الدور ومدى تأثيره على سير الأحداث إلى جانب النص المتميز والإنتاج الجيد هى أهم العوامل المؤثرة فى حسم مشاركته فى أى عمل فنى.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان أحمد سلامة، كان بمسرحية «كل ده كان ليه»، والتى تعتبر أولى بطولاته المطلقة على خشبة المسرح القومى، وكان العرض المسرحى يحمل اسم «يعيش أهل بلدى» وتم تغييره إلى اسم «كل ده كان ليه» ليكون عنوان العمل معبرا عن الأحداث.



وتناقش المسرحية فترة تاريخية مهمة من تاريخ مصر، تستلهم أحداثها من ثورتى 25 يناير و30 يونيو، كما يعتبر العرض المسرحى فانتازيا غنائية استعراضية موضوعها الأساسى مقاومة الظواهر السلبية والمشكلات الاجتماعية فى إطار كوميديا سوداء، «كل ده كان ليه» من تأليف محمد بغدادى، وبطولة أحمد سلامة، ومحمد رضوان، والموسيقى والألحان للمايسترو على سعد، وغناء مروة ناجى، واستعراضات محمد عبدالصبور.