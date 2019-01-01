مصرع 27 شخصًا جراء سقوط حافلة ركاب في واد بشمال الهند

لقي 27 شخصًا على الأقل مصرعهم ، وأصيب آخرون جراء سقوط حافلة ركاب في واد في مدينة أغرا شمال الهند.

وذكرت صحيفة (إنديا إكسبريس) الهندية عبر موقعها الإلكتروني أن 27 شخصا لقوا مصرعهم في مكان الحادث ، في حين تم نقل أكثر من 18 شخصا اَخرين إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

وذكرت شرطة ولاية أوتار براديش في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الحافلة كانت متجهة من لكناو إلى دلهي، وقد نام السائق وهو يقود مما أدى إلى الانحراف المفاجئ للحافلة عن مسارها وقد سقطت من ارتفاع حوالي 4.5 متر، مضيفة أنه تم إنقاذ نحو 20 راكبا.