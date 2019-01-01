 رئيس مجلس النواب الليبي: إذا أراد السراج مبادرة لحل الأزمة في البلاد فعليه أن يتبرأ من الميليشيات - بوابة الشروق
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رئيس مجلس النواب الليبي: إذا أراد السراج مبادرة لحل الأزمة في البلاد فعليه أن يتبرأ من الميليشيات

محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 8 يوليه 2019 - 4:09 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يوليه 2019 - 4:09 م

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، عن ترحيبه بأي مبادرة من شأنها العمل على حل الأزمة الراهنة في البلاد.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن "فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحكومة الوفاق، عندما يقدم مبادرة ما، يفترض أنه يستطيع تنفيذ ما يلتزم به".

وتابع:" وإذا أراد السراج أن يقدم مبادرة فعليه أن يتبرأ من تحالفاته مع الميليشيات المسلحة في العاصمة، وأن يمنع صرف الأموال الليبية على الجماعات المسلحة والميليشيات في طرابلس".

وشدد على ضرورة أن يتوقف السراج عن إدانة قوات "الجيش الوطني الليبي"، متابعًا: "يتعين عليه أن يقول الحقيقة، وأن الجيش ذهب إلى طرابلس ليس بقصد الاستيلاء على السلطة وإنما لطرد الإرهابيين".

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