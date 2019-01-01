استمرار المخاوف المرتبطة بالنمو في ألمانيا رغم ارتفاع الصادرات في مايو

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الاثنين نمو الصادرات الألمانية خلال مايو الماضي، وذلك رغم الصراعات التجارية الدولية.

وذكر المكتب أن صادرات ألمانيا خلال مايو الماضي بلغت 9ر113 مليار يورو (8ر127 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 5ر4% عن صادرات الشهر نفسه من العام الماضي وبزيادة نسبتها 1ر1% عن صادرات أبريل الماضي.

في الوقت نفسه، زادت واردات ألمانيا خلال مايو الماضي بنسبة 9ر4% على أساس سنوي إلى 4ر93 مليار يورو، وبتراجع بنسبة 5ر0% عن الشهر السابق.

ووصل إجمالي صادرات ألمانيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 1ر560 مليار يورو بزيادة نسبتها 4ر2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذا، فإن المحللين لا يزالون يتمسكون بالحذر.

وقال باحثون في الاقتصاد الكلي في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، ومقرها لندن، إن "الزيادة الطفيفة في الإنتاج في شهر مايو لا تعني نهاية الاتجاه الهبوطي لقطاع التصنيع في ألمانيا".

وأضافوا: "على العكس، فإنه يبدو من شبه المؤكد أن الإنتاج تراجع في الربع الثاني بشكل عام، ما يساهم في تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي بألمانيا، كما أن استطلاعات الرأي لشهر يونيو كانت متشائمة".

ولفتت "كابيتال إيكونوميكس" إلى أنه رغم أن الصادرات ارتفعت في مايو، فإن هناك تراجعا بـ2% في أبريل وفقا للأرقام المعدلة، وهو ما يعني تراجع صادرات الربع بأكمله حتى إن ظلت البيانات ثابتة ليونيو.