كشفت نتائج الانتخابات البرلمانية في اليونان بعد فرز 90.85 من أصوات الناخبين عن فوز حزب"الديمقراطية الجديدة" بهامش كبير يتيح له تشكيل حكومة أغلبية بعد إحرازه نسبة 39.78 في المئة من الأصوات، وحصوله على 158 مقعدا من مقاعد البرلمان.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية، اليوم الاثنين، أن 6 أحزاب سوف تدخل البرلمان بناء على هذه النتائج وبدون تواجد حزب" الفجر الذهبي" من تيار اليمين المتطرف.

وبحسب النتائج المعلنة، فاز حزب سيريزا بنسبة 31.56 في المئة من أصوات الناخبين، وحصل على 86 مقعدا في البرلمان، بينما فاز حزب "كينال" بنسبة 7.97 في المئة من الأصوات وحصل على 22 مقعدا بالبرلمان.

وفاز الحزب الشيوعي اليوناني بنسبة 5.34 في المئة من الأصوات، و حصل على 15 مقعدا ، بينما فاز حزب"الحل اليوناني" بنسبة 3.74 في المئة من الأصوات وحصل على 10 مقاعد في البرلمان، وأخيرا فاز حزب "جبهة العصيان الواقعي الأوروبي" المعروف اختصارا بـ(ميرا 25)بنسبة 3.47 في المئة من الأصوات وحصل على 9 مقاعد وفق هذه النتيجة.

وتوجه الناخبون في اليونان أمس الأحد إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، حيث كان يحق لنحو 10 ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم فيها.