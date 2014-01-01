الصحة: إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد «الحصبة» خلال الربع الأخير من العام الجاري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية خلال الربع الأخير من العام الجاري، موضحة أنه سيتم تطعيم كافة الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن أبناء المحافظات الحدودية سيتم تطعيمهم من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على خفض أعداد المصابين والحفاظ على صحة الأطفال.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، أن الحملة ستطعم الأطفال المصريين وغير المصريين من "ضيوف مصر"، لافتة لوجود خطة كاملة لدى الوزارة للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية بحلول عام 2020.

وقالت إن الخطة تتضمن رفع كفاءة نظام التطعيمات الروتينية، ورفع نسب التغطية بالتطعيمات الإجبارية بجرعتين من الطعم الثلاثي الفيروسي ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف يتلاقها الطفل مرتين، عند إتمامه العام الأول وعند بلوغه 18 شهرًا.

وأضافت أنه يجرى حاليًا العمل على ميكنة جميع التطعيمات الروتينية على مستوي الوحدات الصحية، حيث تم ميكنة منظومة التطعيمات بعدد 13 محافظة وجاري استكمال الباقي.

ومن جانبه اكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أن الوزارة ممثلة في ادارة قطاع الطب الوقائي تقوم بتنفيذ حملات قومية بجميع المحافظات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لرفع الحالة المناعية للأطفال المصريين والوافدين، أقل من 5 سنوات، لافتًا إلى أن الحملة القومية التي أطلقتها الوزارة في فبراير الماضي استهدفت تطعيم 16.6 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات من المصريين وغير المصريين.

وأضاف أنه تم إدراج طعم شلل الأطفال المعطل سولك بجدول التطعيمات الروتينية خلال شهر يوليو الجاري، بناء على الآلية المتبعة من وزارة الصحة في إدراج الطعوم، طبقًا لدراسة مدى عبء المرض ومعدلات انتشاره ومدى فعالية الإجراءات الوقائية له.

وأضاف عيد أن هناك خطة للقضاء على البلهارسيا نهائيًا بمصر بحلول عام 2021، حيث تم خفض معدل انتشار المرض لتبلغ نسبة الإصابة به حوالي 0.2 % ، كما تم إعلان مصر خالية من "الفيلاريا" عام 2018 ، بالإضافة إلى عدم وجود حالات إصابات "ملاريا" منذ عام 2014 حيث تم القضاء عليها باتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة، لافتًا إلى أن جميع الحالات الوافدة من الخارج يتم التعامل معها بالشكل الصحي السليم وتحويلها إلى مستشفيات الحميات لتلقي العلاج اللازم بالمجان.