ارتفاع الصادرات التايوانية لأول مرة منذ أكتوبر 2018

ارتفعت صادرات تايوان لأول مرة منذ أكتوبر 2018، وذلك على خلفية ارتفاع الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أن الصادرات التايوانية ارتفعت بنسبة 0.5% خلال شهر يونيو الماضي.
وقد تراجعت الصادرات للصين وهونج كونج بنسبة 8ر3% في حين ارتفعت الصادرات لأمريكا كوريا الجنوبية بنسبة 5ر18% و 6ر51% على التوالي.
وقالت الحكومة إنه من غير المرجح تراجع الصادرات بصورة كبيرة خلال يوليو الجاري.
وقالت بلومبرج إن الواردات سجلت أيضا ارتفاعا مفاجئا، حيث ارتفعت بنسبة 6ر6%.
وبلغ حجم الميزان التجاري لتايوان الشهر الماضي 87ر3 مليار دولار.