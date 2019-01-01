ارتفاع الصادرات التايوانية لأول مرة منذ أكتوبر 2018

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ارتفعت صادرات تايوان لأول مرة منذ أكتوبر 2018، وذلك على خلفية ارتفاع الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أن الصادرات التايوانية ارتفعت بنسبة 0.5% خلال شهر يونيو الماضي.

وقد تراجعت الصادرات للصين وهونج كونج بنسبة 8ر3% في حين ارتفعت الصادرات لأمريكا كوريا الجنوبية بنسبة 5ر18% و 6ر51% على التوالي.

وقالت الحكومة إنه من غير المرجح تراجع الصادرات بصورة كبيرة خلال يوليو الجاري.

وقالت بلومبرج إن الواردات سجلت أيضا ارتفاعا مفاجئا، حيث ارتفعت بنسبة 6ر6%.

وبلغ حجم الميزان التجاري لتايوان الشهر الماضي 87ر3 مليار دولار.