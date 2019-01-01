قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن توقيت مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 في الجلسة العامة اليوم (الاثنين)، هو حق أصيل لمجلس النواب، وليس مرتبطا بأي شخص.

جاء ذلك في تعليق عبد العال على تساؤل طرحه النائب أحمد الشرقاوي حول ما إذا كان موعد مناقشة تعديلات قانون المحاماة يستهدف دعم شخص بعينه في انتخابات نقابة المحامين المرتقبة.

وأضاف عبد العال :"توقيت إصدار التشريع هو حق أصيل لمجلس النواب، هناك كتابات صحفية من هنا وهناك ولا أعبأ بها، ومع أول دور انعقاد لا شأن لي بأي كتابات صحفية، وعلى المجلس ألا يجعل أية كتابات صحفية تغير أعماله، ومن حقنا أن نصدر التشريع دون الارتباط بأي شخص".

وتابع: هذا المشروع موجود منذ أكثر من دوري انعقاد في اللجنة التشريعية، وتم مناقشته في أكثر من اجتماع في اللجنة، ومن حق أي عضو إبداء الرأي وهذا كشف عنه جدول أعمال اللجنة المشروع، ولم يظهر فجأة".

وأضاف: "منذ أول دور انعقاد قلت على المجلس ألا يجعل أي كتابات صحفية من هنا أو هناك أن تغير في جدول أعماله، وهذا منهج معروف كلنا نعرفه، كيفية إسقاط المجلس التشريعي ومن بين الوسائل أن يعيد المجلس جدول أعماله بناء على ما يكتب في الصحافة أو وسائل التواصل الاجتماعي".

كلمات عبد العال جاءت تعقيبا على كلمة النائب أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشئون الدستورية

والتشريعية

وقال الشرقاوى، إن المهنة تتطلب تعديلات أكثر بالقانون لصالح المواطنين وحق الدفاع عنهم، معتبرا

أن التعديلات محل النقاش جزئية، متسائلا "أين قواعد المعاش التفصيلية التي ينتظرها المحامون؟ أين القواعد التي يقام بها صندوق الرعاية الصحية؟"، وأضاف "هذه تعديلات جزئية طفيفة"، مؤكدا رفضه للتعديلات من حيث المبدأ.

أما النائب مرتضى منصور، فأشار إلى وجود 4 أركان في قاعة المحكمة رئيس المحكمة وممثل النيابة والمحامي والمتهم، مشيرا إلى عمله في النيابة والقضاء والمحاماه ووقوفه متهما، وقال "عندي خبرة"، وأيد مقترح النائب جمال الشريف بشان ضرورة تنظيم اعتماد شركات المحاماه التي غفل القانون تنظيمها.

وتعليقا على تنحي النائب بهاء أبو شقة عن رئاسة اللجنة التشريعية خلال مناقشة مشروع القانون قال منصور "لقد ضُغط عليه كي يتنحى لتأجيل نظر القانون والسيد النائب أحمد حلمي الشريف تنبه وكمل القانون".

وبشأن إعداد القانون لصالح شخص معين قال منصور "مافيش قانون يتعمل لشخص"، واستطرد "لكن هذا القانون عيوبه أكثر من مميزاته".

واعترض على حرمان خريجي الحقوق من غير الحاصلين على الثانوية العامة من القيد في النقابة، وقال "يقولك يعني ايه جامعة مفتوحة أنا شايف إن ده نوع من التعالي معانا نواب افاضل مش معاهم جامعة، اذا كان المشرعين منهم ناس مش خريج جامعة"، فقاطعه عبد العال "ده سياسي وده صاحب مهنة"، واستكمل منصور: " الموضوع هل محامي محترم يحترم المهنة أم لا".

وبشأن ضريبة القيمة المضافة وإعفاء المحامي منها، قال منصور: "المحامي مش فاتح محل بقالة يبيع صابون، حرام الموضوع ده مهم جدا لأنه الميزة الوحيدة في القانون إنك قدرت ظروف المحامين من فضلك يرجع تاني خصم القيمة المضافة مع الوضع في الاعتبار أن العلاقة بين القاضي والنيابة والمحامين يجب أن تكون علاقة محترمة"، فعقب رئيس البرلمان "قواعد القيد ستجعل العلاقة محترمة".