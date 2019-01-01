البرلمان يرجئ مناقشة آلية تشكيل المجلس المؤقت لإدارة نقابة المحامين

أرجأ مجلس النواب، مناقشة المادة 135 من تعديلات قانون المحاماة التي يناقشها في جلسته العامة اليوم الاثنين.

وتتعلق المادة بتشكيل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة الاستئناف عند بطلان مجلس نقابة المحامين القائم.

وشهدت جلسة البرلمان جدلا واسعا حول نص المادة، وقال رئيس المجلس علي عبد العال إنها تتضمن عوارًا دستوريًا، نظرًا لعدم جواز إدارة أي جهة للنقابة.

واقترح عبد العال تشكيل لجنة من أقدم عشرة أعضاء من نقابة المحامين، على أن يكون من بينهم خمسة من أساتذة كليات الحقوق المقيدين بجداول النقابة، إلا أن الاقتراح قوبل باعتراض من بعض النواب، وقال النائب إيهاب الخولي إن عضوية هذه اللجنة تحتاج إلى خبرة في العمل النقابي، مقترحًا تشكيلها من نقباء النقابات الفرعية بالمحافظات.

وقال رئيس المجلس إن النقابة يديرها أبناؤها، مقترحًا أن تعين المحكمة المختصة الأعضاء العشرة الذين يديرون النقابة عند بطلان تشكيل مجلسها القائم، شريطة أن تتوافر فيهم صفتي الحيدة والنزاهة، ولم ينته المجلس إلى قرار حاسم في شأن المادة، وأعلن رئيس المجلس إعادتها مرة أخرى إلى اللجنة لمزيد من المناقشة.

وتنص المادة كما وافقت عليها اللجنة قبل طرحها للمناقشة في الجلسة العامة على:

«ويشكل مجلس مؤقت برياسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس – إلى حين تشكيل المجلس الجديد- جميع الإختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين».