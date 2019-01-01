الشرطة الجزائرية تحقق فى فيديو يظهر تعرض متظاهرين للضرب

أعلنت الشرطة الجزائرية فتح تحقيق، أمس الأحد، حول احتمال وقوع أعمال عنف خلال مظاهرة الجمعة، وذلك إثر انتشار فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ضرب قوات أمنية لمتظاهرين بالعصي.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن مديرها العام عبد القادر قارة بوهدبة "أمر المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق حول مضمون الفيديو الذي يظهر مواجهات مع الشرطة يرجح أن تعود للجمعة الماضي"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف البيان أن "بوهدبة شدد على ضرورة التحري في حيثيات القضية مع تحديد المسؤوليات لاتخاذ كل التدابير التي يفرضها القانون".

ووقعت اشتباكات في ختام مظاهرات الجمعة في الجزائر العاصمة حين قام عناصر شرطة بسحب أعلام أمازيغية من متظاهرين وأخرى معلقة على أعمدة الإنارة قرب مبنى البريد المركزي الجزائري، نقطة تجمع المتظاهرين.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يظهر تلقي رجلين وقعا أرضا ضربا مبرحا من شرطيين يستخدمون العصي.