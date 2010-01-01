وزير الصحة الألماني يحذر من التسرع في تخفيف الارتداء الإجباري للكمامة

حذر وزير الصحة الألماني، ينس شبان، من التسرع بتخفيف الارتداء الإجباري للكمامة في ظل أزمة كورونا.

وخلال مناقشة افتراضية في برلين، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، مساء اليوم الأربعاء إن هناك مواقف معينة تستلزم الارتداء الإجباري للكمامة من أجل تقليل المخاطر.

وأوضح شبان أنه يرى لهذا السبب صحة الرأي القائل :" التأخر لثلاثة أسابيع (في إلغاء الارتداء الإجباري للكمامة) أفضل من التبكير لثلاثة أسابيع".

وتابع شبان حديثه بالقول إن ارتداء الكمامة ليس دائما أمرا مريحا، ولكنه مقارنة بقيود أخرى " وسيلة معتدلة نسبيا"، وقال إن ارتداء الكمامة مهم ولاسيما عندما لا يمكن الالتزام بالتباعد المكاني كما في وسائل المواصلات العامة أو في أماكن التسوق.

ودعا شبان إلى أخذ التطعيم ضد الانفلونزا وذلك في إشارة إلى فصلي الخريف والشتاء المقبلين، مشيرا إلى أن هذا يمكن أن يمنع الجمع بين الانفلونزا وعودة محتملة للزيادة لإصابات كورونا.

وأشار الوزير إلى أنه سيكون من المهم في العيادات أن يتم الفصل بين المرضى الذين تظهر عليهم أعراض البرد عن العمل العادي داخل العيادات.

وأعرب شبان مجددا عن تفاؤله حيال عدم حصول أزمة في إمدادات الكمامات خلال الأشهر المقبلة، ورفض مجددا تكهنات بشأن احتمال فرض التطعيم ضد كورونا بمجرد توافر مصل.