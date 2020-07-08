الصحة العراقية: تسجيل 2741 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 2741 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات منذ ظهور الفيروس 67442 حالة في عموم العراق.

وأوضحت الصحة في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أنه تم فحص 12807 حالات في كافة المختبرات المختصة في العراق هذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 637227.

وأضافت أن عدد حالات التي تماثلت للشفاء 1627 حالة ليصل الإجمالي إلى 37879 ، وعدد حالات الوفيات بلغ 94 حالة و بذلك بلغ إجمالي الوفيات 2779.