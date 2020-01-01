وزير الصحة الجزائري: تدريب كوادر طبية متخصصة في علاج الكورونا بكافة المستشفيات

قال عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري ، إنه سيتم تدريب كوادر طبية متخصصة في علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الجزائرية.

وأضاف بن بوزيد في تصريحات له اليوم "أن هذا التدريب المتخصص يهدف إلى تأهيل الطواقم الطبية العاملة في مكافحة فيروس كورونا من أطباء أخصائيين وأطباء عامين، بما يسمح بالتعامل الناجح مع هذه الجائحة لاسيما فيما يتعلق بمراحل وأدوات التشخيص وبروتوكول العلاج".

وأوضح أن استراتيجية وزارة الصحة تهدف إلى تحقيق نجاح أكثر في أداء الطواقم الطبية العاملة في أقسام علاج كورونا بالمستشفيات في كافة الولايات منذ ظهور جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم قريبا فتح معمل للتحاليل الطبية لفيروس كورونا في كل ولاية، إلى جانب إمكانية دراسة وبرمجة مستشفيات جديدة لتحقيق تكفل أمثل بالمرضى بغرض التكفل الجاد بانشغالات المرضى.

وأكد أن الدولة الجزائرية عازمة على إيجاد حل جذري لكافة المشاكل التي من شأنها أن تؤثر سلبا على التكفل بالمرضى.