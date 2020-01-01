الري: معنيون بتوفير الاحتياجات المائية على مدار الساعة

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة معنية على مدار الساعة بتوفير الاحتياجات المائية، وخصوصًا في «موسم أقصى الاحتياجات»، الخاصة باستخدامات الزراعة والصناعة وغيرها.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «Dmc»، مساء الأربعاء، أن الدكتور محمد عبد العاطي عقد أمس الثلاثاء اجتماعًا مع قيادات وزارة الري؛ لمتابعة خطة التعامل مع موسم أقصى الاحتياجات، مشيرا إلى الاستعداد لموسم فيضان منابع أعالي نهر النيل والمستمر لثلاثة أشهر؛ للتعامل مع الفيضان وتوزيع المياه.

وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري تتبنى مشروعات قومية، كالخطة القومية للمياه التي يُنفذ من خلالها مشروعات لترشيد المياه؛ كالتحول لطرق الري الحديثة، فضلًا عن تأهيل وتطوير الترع الذي يستهدف 6184 متر طولي من الترع.

وذكر أن زراعة الأرز من أكثر الزراعات التي تستهلك المياه، متابعًا أنه تم تحديد المساحات المزروعة منه، والتي قدرت بـ724 ألف فدان إضافة إلى 350 ألف فدان يزرعون على المياه ذات الملوحة العالية.

ونوه بأنه يتم متابعة الأماكن التي يتم زراعة الأرز فيها بدون تصريح، لافتًا إلى تحرير محاضر ودفع غرامات تبديد مياه في حال رصد تلك المخالفات.

وعقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أمس الثلاثاء، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة لتوفير الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل .

وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان الحالي والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته بما يُعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار.