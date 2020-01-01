جواز السفر الياباني الأفضل عالميا من أجل السفر

تقدم جوازات السفر اليابانية الفرصة لزيارة أكبر عدد من الدول في العالم بدون تأشيرة دخول، بحسب ما أظهره مؤشر لجوازات السفر نشرته شركة هينلي اند بارتنرز البريطانية للشؤون القانونية.



ويمكن لمن يحملون جواز السفر الياباني دخول 191 دولة بدون تأشيرة سفر أو الحصول على تأشيرة لدى الوصول.



ويستند التصنيف، الذي جرى نشره أمس الثلاثاء، على بيانات من اتحاد النقل الجوي الدولي " إيتا"، كما أنه يقدم معلومات حول مستوى الدخول للبلاد الذي يوفره كل جواز سفر وما هي تأشيرات السفر اللازمة لدخول الدول المختلفة.



وجاء جواز السفر السنغافوري في المرتبة الثانية، حيث يمكن لحامله دخول 190 دولة بدون تأشيرة سفر، يليه جوازات سفر ألمانيا وكوريا الجنوبية، التي تتيح الدخول لـ 189 دولة بدون تأشير سفر.



ودائما ما يكون حمل جواز السفر الياباني مفيدا، حيث أنه كان في المرتبة الثانية في السابق. ووفقا للحكومة اليابانية، فهذا يعكس الصورة الدولية الجيدة للبلاد، بصفتها صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم وأحد أكثر الدول أمنا.



ولا يأخذ هذا التصنيف في الاعتبار القيود الحالية المفروضة على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.