البرازيلي المخضرم لاف ينضم إلى كيرات لمدة ستة شهور

قال نادي كيرات الفائز بلقب دوري قازاخستان لكرة القدم مرتين يوم الأربعاء إن المهاجم البرازيلي فاجنر لاف انضم لمتصدر الدوري المحلي بعقد مدته ستة شهور.

وأضاف النادي، الذي يتخذ من الما آتا مقرا له، أن الاتفاق قد يمتد إلى ما بعد نهاية الموسم.

وتدرب لاف البالغ عمره 36 عاما، الذي وصل إلى قازاخستان يوم الاثنين الماضي، مع زملائه الجدد لأول مرة عقب وقت قصير من توقيع عقده يوم الأربعاء.

ويتصدر كيرات، الساعي للفوز بأول لقب للدوري منذ 2004، ترتيب المسابقة بتسع نقاط من أربع مباريات متقدما بفارق نقطتين عن استانة حامل اللقب الذي خاض مباراة أقل.