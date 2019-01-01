الزمالك يدخل معسكر مغلق ببرج العرب لاستئناف تدريباته استعدادا لعودة النشاط

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدا الخميس معسكره المغلق ببرج العرب، والذي يمتد لمدة 14 يوما، ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستكمال منافسات الموسم الكروي، بعد أن توقف النشاط الرياضي لقرابة 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويخوض الفريق الأول للزمالك تدريباته على ملعب النادي غدا الخميس تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قبل السفر إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق.

ويشهد معسكر الزمالك، تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبرتوكول الطبي ونظام التباعد الاجتماعي، بتخصيص غرفة لكل لاعب، من أجل الحفاظ على سلامتهم.

وجاءت عينات المسحات الطبية الأولى والثانية التي إجراها لاعبي الزمالك سلبية، ثم خضع اللاعبين لقياسات بدنية وطبية بأحد المراكز المتخصصة فى مدينة 6 أكتوبر، وذلك من أجل الوقوف على حالتهم بصورة كاملة.

ومن المقرر أن يعلن كارتيرون قائمة الفريق التي ستسافر إلى برج العرب للدخول في المعسكر المغلق.

ويسعى كارتيرون خلال معسكر برج العرب، تنفيذ البرامج البدنية والفنية لرفع المعدلات الخاصة باللاعبين بعد فترة طويلة من توقف النشاط الكروى الذى دام لعدة أشهر منذ شهر مارس الماضى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي المرتقبة بالدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها بشهر سبتمبر المقبل، في حين لم يحسم مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور حتى الآن موقف فريقه من استكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز، المقرر إنطلاقها رسميا يوم 6 من شهر أغسطس المقبل.