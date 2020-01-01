البابا الفخري بنديكت السادس عشر يحضر جنازة شقيقه عبر الإنترنت

لم يحضر البابا الفخري بنديكت السادس عشر اليوم الأربعاء قداسا جنائزيا أقيم في كاتدرائية ريجنسبورج في ألمانيا لشقيقه الأكبر الراحل جورج راتسينجر، ولكنه تابعه عبر الإنترنت.



وقال الأسقف رودولف فودرهولزر إن البابا الفخري لم يسافر إلى ألمانيا لحضور جنازة شقيقه الذي تم الإعلان عن وفاته عن عمر ناهز 96 عاما في أول يوليو، ولكنه تابعها من الفاتيكان عبر بث مباشر عبر الإنترنت.



وكان البابا الفخري 93 عاما، واسمه عند الولادة جوزيف راتسينجر، قد قام برحلة مفاجئة إلى وطنه ألمانيا في نهاية يونيو لزيارة شقيقه عندما كان مريضا. وتردد أنهما كانا قريبين للغاية من بعضهما البعض.



وأقيم القداس الجنائزى فى كاتدرائية ريجنسبورج، حيث عمل جورج راتسينجر، الذي كان أيضا كاهنا كاثوليكيا، مديرا للجوقة الشهيرة ريجنسبورجر دومسباتزن للأولاد من عام 1964 إلى عام 1994.



وكان عدد الحاضرين في الجنازة محدودا بسبب جائحة كورونا.



وكان من بين الحاضرين فى القداس الجنائزى السكرتير الخاص لبينديكت جورج جاينسفين والكاردينال راينهارد ماركس، رئيس أساقفة فريسينج وميونخ.