 مسئول بحركة فتح يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي المستجدات السياسية الفلسطينية - بوابة الشروق
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مسئول بحركة فتح يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي المستجدات السياسية الفلسطينية

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 6:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 6:57 م

بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، التطورات والمستجدات السياسية الفلسطينية، وسبل مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، ومخاطرها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الأحمد أكد، خلال الاتصال ، رفض القيادة الفلسطينية لمختلف التكتيكات الأمريكية– الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم والأبرتهايد.

كما بحث الجانبان، سبل تعزيز الصف الوطني من خلال الحوار مع فصائل العمل الوطني، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.


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