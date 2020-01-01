الشرطة الألمانية تقتل رجلا حاول الهجوم بسكين على أفراد شرطة

أعلنت الشرطة الألمانية، مساء الثلاثاء، أنها قتلت رجلا مسلحا بسكين كان يهم بالهجوم على أفراد شرطة تم استدعاؤهم لأحد الأماكن.

وأوضحت الشرطة أنه لم يكن من الممكن إيقاف الرجل المهاجم إلا باستخدام السلاح الرسمي.

وتابعت الشرطة أن أفرادها كانوا حاولوا في وقت سابق توقيف الرجل/57 عاما/ باستخدام رذاذ الفلفل ومسدس الصدمات الكهربائية.

ولم يتضح بعد كم عدد الرصاصات التي أطلقتها الشرطة ولا كم عدد الرصاصات التي أصابت الرجل.

وكانت الشرطة حضرت إلى الأماكن بعد اتصال بالطوارئ، وقال المتصلون إن الرجل هجم بالسكين على رجل آخر، وعندما وصلت أول سيارة دورية إلى المكان، عثر أفراد الشرطة على المجني عليه الذي تم نقله إلى المستشفى حيث كان يعاني إصابات غير خطيرة على حياته.

ولاذ المهاجم بالفرار بعد الجريمة إلى طابق أرضي تابع لمرفق للمسنين، ووفقا للشواهد الأولية، فإنه يُعْتَقَد أن والدة الرجل تقيم في هذا المسكن، وذكرت الشرطة أنه عندما خرج الرجل من المسكن اتجه صوب أفراد الشرطة، وعندئذ تم إطلاق الرصاصات القاتلة.

ولا يزال من غير الواضح بعد كيف حدث الهجوم بالسكين وما هي العلاقة بين الجاني والمجني عليه.