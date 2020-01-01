البرلمان التشيكي يصادق على عجز قياسي في الميزانية بقيمة نصف تريليون كرون

صادق البرلمان التشيكي، مساء اليوم الأربعاء، على عجز قياسي في الميزانية للتغلب على تداعيات أزمة كورونا.

وتبلغ قيمة العجز 500 مليار كرون (حوالي 8ر18 مليار يورو)، بينما كانت الميزانية في صيغتها الأصلية تنص على أن قيمة هذا العجز لن تصل إلى 10% من هذه القيمة.

وصوت لصالح الميزانية التكميلية 104 نواب مقابل 87 نائبا اعترضوا عليها.

كما وافق البرلمان أيضا على إلغاء ضريبة نقل ملكية الأراضي بغرض دعم سوق العقارات.

وقال الملياردير اندريه بابيس، رئيس الوزراء التشيكي، إنه على قناعة بأن التشيك ستخرج من الأزمة وهي على أفضل حال.

وفي المقابل، انتقد ساسة المعارضة عدم معرفة أوجه إنفاق هذه الأموال.

وقال بيتر فيلالا، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار (اوه دي إس) إن هذه الأموال يجب سدادها بالفوائد، واتهم الحكومة بعدم امتلاك خطة بشأن إعادة إحياء الاقتصاد.

تجدر الإشارة إلى أن عدد إصابات كورونا في التشيك وصل حتى اليوم إلى 12 ألف و775 حالة، منها 4419 حالة إصابة حالية، وذلك وفقا لبيانات وزارة الصحة التشيكية، التي أفادت بأن عدد وفيات كورونا وصلت إلى 351 حالة.