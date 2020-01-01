جامعتان أمريكيتان ترفعان دعوى قضائية ضد منع بقاء الطلاب الأجانب في البلاد

قدمت جامعتا "هارفارد" و"إم.آي.تي" وهما من أعرق الجامعات الأمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمطالبة بوقف أمر من شأنه منع الطلاب الدوليين من البقاء في البلاد، إذا كانوا يحضرون فقط فصولا دراسية من خلال الإنترنت.

وكانت سلطات الهجرة قد أعلنت هذا الأسبوع أن الطلاب الذين يلتحقون بكليات تقدم دروسا فقط عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا، سيتعين عليهم إما الانتقال إلى مؤسسة أخرى أو مغادرة البلاد.

وقال رئيس جامعة هارفارد، لورنس باكو في بيان اليوم الأربعاء "جاء الأمر بدون إشعار".

وأضاف "يبدو أنه يهدف عن عمد لوضع ضغوط على الكليات والجامعات لفتح فصولها الدراسية في الحرم الجامعي للتعليم بشكل مباشر هذا الخريف، بغض النظر عن مخاوف بشأن صحة وسلامة الطلاب والأساتذة والآخرين".

ويدفع الرئيس الأمريكي جاهدا في اتجاه ضمان فتح جميع المدارس هذا الخريف، على الرغم من المخاوف المرتبطة بالفيروس.