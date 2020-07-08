روسيا: اعتقال شخص بتهمة تجنيد آخرين لتنظيم داعش

أفاد مصدر قضائي في مدينة بلاجوفيشينسك في الشرق الأقصى الروسي بأن رجال الأمن احتجزوا شخصا يشتبه بتجنيده آخرين لتنظيم "داعش".

وذكر موقع "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء أن محكمة المدينة أمرت باستمرار احتجازه حتى السادس من أيلول/سبتمبر على ذمة التحقيق.

وقال المصدر القضائي :"وفقا للتحقيق، تورط هذا الشخص الذي يحمل جنسية إحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة، في الترويج للعمل المسلح العنيف، وقام بنشر الأفكار الراديكالية الإسلامية لتنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى محاولات إنشاء خلية متطرفة".

وحسب مواد التحقيق، حاول الموقوف تجنيد السكان المحليين والعمال المهاجرين الأجانب، وتنظيم سفرهم إلى الخارج للمشاركة في القتال في صفوف "داعش".