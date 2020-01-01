سيريزو أوساكا يواصل انطلاقته المثالية ويعبر شيميزو بثنائية في الدوري الياباني

واصل سيريزو أوساكا انطلاقته المثالية ببطولة الدوري الياباني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه 2/صفر على ضيفه شيميزو إس بالس اليوم الأربعاء في المرحلة الثالثة للمسابقة.

واحتفظ سيريزو أوساكا بالصدارة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما ظل رصيد شيميزو بلا رصيد، عقب تلقيه خسارته الثالثة على التوالي، محتلا المركز قبل الأخير.

وبعد ختام المرحلة الأولى في 23 فبراير، جرى تعليق المنافسات، وهو ما استمر لأكثر من أربعة أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل أن تستأنف المنافسات اعتبارا من يوم السبت الماضي.

وفاز أوراوا ريد دياموند 2/1 على مضيفه فيجالتا سينداي، ليستعيد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، عقب تعادله مع يوكوهاما إف مارينوس في المرحلة الماضية.

ورفع أوراوا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، وظل فيجالتا برصيد أربع نقاط في المركز الثاني عشر.

وانتزع يوكوهاما إف سي انتصاره الأول في الموسم الحالي بالمسابقة، إثر فوزه 3/1 على مضيفه كاشيوا ريسول، ليرتفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع، بفارق نقطة أمام كاشيوا، صاحب المركز الرابع عشر.

واقتنص يوكوهاما إف مارينوس فوزا مثيرا 3/2 على ضيفه شونان بيلمير، ليرتفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر، في حين بقي شونان بلا رصيد في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).

وتلقى كاشيما انتلرز هزيمة جديدة في بدايته المخيبة بالبطولة، بعدما خسر صفر/2 أمام ضيفه كونسادول سابورو.

وقبع كاشيما في مؤخرة الترتيب بلا نقاط، بعدما خسر جميع مبارياته الثلاث الأولى في البطولة هذا الموسم، فيما رفع كونسادول رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس.

وخطف فيسيل كوبي فوزا ثمينا من ملعب مضيفه ساجان توسو، بعدما تغلب عليه 1/صفر، ليرتفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد ساجان عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

وتلقى سانفريس هيروشيما هزيمته الأولى هذا الموسم في البطولة، بعد خسارته 1/2 أمام ضيفه أويتا ترينيتا، ليتوقف رصيده عند ست نقاط في المركز الرابع، متفوقا بفارق الأهداف على أويتا ترينيتا، صاحب المركز الخامس، المتساوي معه في نفس رصيد النقاط.

وحقق كاوساكي فرونتال فوزه الثاني على التوالي، بعد انتصاره الكبير 4/صفر على مضيفه إف سي طوكيو، ليرتفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد طوكيو عند ست نقاط في المركز السابع.

وخيم التعادل الإيجابي 2/2 على لقاء ناجويا جرامبوس مع ضيفه جامبا أوساكا، ليحصد ناجويا النقطة الخامسة في رصيده بالمركز الثامن، فيما رفع جامبا أوساكا رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر.