إيقاف نجم توتنهام 4 مباريات بعد اشتباكه مع الجماهير

عقاب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إريك داير، لاعب وسط توتنهام، بعد واقعة اشتباكه مع أحد الجماهير في المدرجات، في مباراة السبيرز ونورويتش بكأس انجلترا مارس الماضي.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن عقوبة الاتحاد الإنجليزي على داير تمثلت في الإيقاف لمدة أربع مباريات بالإضافة لغرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه إسترليني، بسبب اشتباكه مع أحد الجماهير بالمدرجات.

وادعى لاعب انجلترا الدولي أنه غادر الملعب ودخل للمدرجات متسلقًا المقاعد، محاولة لحماية شقيقه المتواجد بالمدرجات والذي تورط في جدال مع أحد مشجعي توتنهام الغاضبين، واعترف أن أفعاله كانت غير لائقة ولكنه نفى أن تكون تمثل عملًا تهديديًا.

وجدير بالذكر أن الاتحاد الإنجليزي قد عاقب داير بتهمة سوء السلوك، وحذرلاعب توتنهام بشأن سلوكه المستقبلي، ولم يكن هناك أى تبادل جسدي بين الطرفين، لذلك أقفلت الشرطة هذه المسألة بعد تحقيق قصير، وخلص الاتحاد في بيانه إلى أن:" لجنة تنظيمية مستقلة قد وجدت فيما بعد أن تصرفات إريك داير تمثل أعمالًا تهديدية".

ومن المؤكد أن العقوبة التي وقعها الاتحاد والتي من شأنها استبعاد داير لجميع مباريات الدوري الإنجليزي المتبقية، باستثناء مباراة واحدة، ستثير غضب جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، الذي دافع عن اللاعب منذ البداية في هذه القضية.

وقال مورينيو في وقت سابق:" لقد أهان هذا الشخص إريك، وكانت عائلته متواجدة، ولم يكن الأخ الأصغر سعيدًا بالوضع، ثم فعل إريك ما لا يمكننا نحن كمحترفون القيام به، ولكن ربما سيفعله كل واحد منا".