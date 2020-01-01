إيطاليا: سنستخدم خط الائتمان الذي تقدمه آلية الاستقرار الأوروبي بسبب كورونا إذا لزم الأمر

قال وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري في منتدى عبر الإنترنت مع فرانسين لاكوا، مذيعة تليفزيون وكالة بلومبرج للأنباء، إن إيطاليا ستجري تحليلا كاملا، وبشكل ملموس، لخط الائتمان الذي تقدمه آلية الاستقرار الأوروبي بسبب كورونا، وستستخدمه إذا لزم الأمر.



وأضاف جوالتيري أن ليس هناك ما يمثل خجلا في اللجوء إلى خط الائتمان الذي تقدمه آلية الاستقرار الأوروبي للمساعدة على التعافي من تداعيات وباء فيروس كورونا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير الإيطالي قوله إن وجود آلية الاستقرار الأوروبي كشبكة أمان أمر مهم، وأعرب عن سعادته لوجودها.



وأشار جوالتيري إلى أن آلية الاستقرار الأوروبي غير كافية وأن هناك حاجة إلى تقديم منح وحجم تمويل أكبر.



وأعرب الوزير الإيطالي عن ثقته في استكمال مفاوضات صندوق التعافي الأوروبي في يوليو الجاري.