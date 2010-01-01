احتجاج في بلجراد على قيود فيروس كورونا يتحول إلى العنف لليلة الثاني

تحول احتجاج في بلجراد ضد الإجراءات الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى أعمال عنف لليلة الثانية على التوالي اليوم الأربعاء، حيث اندلعت اشتباكات أيضا في نوفي ساد، ثاني أكبر مدن صربيا.

وبدأ متظاهرون أولا بإلقاء مشاعل وزجاجات على الشرطة التي كانت تفرض طوقا أمنيا لحماية مبنى البرلمان، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم استخدام الغاز المسيل للدموع إلا أن وزارة الداخلية سارعت إلى إصدار بيان يؤكد أن المتظاهرين هم من استخدموه.

وتم تنظيم الاحتجاج رغم تراجع الرئيس ألكسندر فوستش أمس الثلاثاء عن تعهده بفرض حظر تجول طويل نهاية الأسبوع بسبب تدهور الوضع فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.