مقتل 5 أشخاص على الأقل في حريق واسع النطاق بالقرب من منطقة معارك في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت هيئة خدمات الدفاع المدني في كييف، أمس الثلاثاء، أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في حريق واسع النطاق في ضيعة كبيرة تضم العديد من المزارع والحدائق بالإضافة إلى مبان بمنطقة لوهانسك شرقي أوكرانيا.

وأضافت الهيئة أن تسعة اشخاص أخرين نقلوا للمستشفى حيث لحقت بهم إصابات خطيرة.

اندلع الحريق على بعد 25 كيلومترًا من خطوط القتال في الصراع المسلح بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا.

ولم يعرف بعد سبب الحريق - الذي غطى مساحة 90 هكتارا - ولكن النباتات الجافة والرياح القوية ربما تكون قد تسببت في سرعة انتشاره.

وبحسب هيئة خدمات الدفاع المدني، فقد احترق نحو 80 منزلاً و 30 مبنى سكني في الحريق.

وصرح المسؤول المحلي سيرجي جيداي لإذاعة "إن دبليو" بأنه لم يكن من الممكن استخدام الطائرات لإخماد الحريق خوفا من أن يسقطها الانفصاليون المسلحون.