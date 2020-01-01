إيطاليا: على الاتحاد الأوروبي تبني قواعد أكثر صرامة بشأن الوافدين من خارج التكتل للحد من كورونا

ذكر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا اليوم الأربعاء أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تبني قواعد مشتركة أكثر صرامة بشأن الوافدين من خارج التكتل للحد من خطر الإصابة بكوفيد-19.



وتقدم سبيرانزا بهذا الطلب بعد زيادة في حالات فيروس كورونا في روما على صلة بوافدين من بنجلاديش ما دفعه إلى حظر الرحلات الجوية من ذلك البلد لأسبوع.



وقدم الطلب في خطاب إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس ووزير الصحة الألماني ينس شبان الذي تتولى بلاده الرئاسة التناوبية للاتحاد الأوروبي.



وقال سبيرانزا إن هناك حاجة "لتنسيق أكبر" بين دول التكتل لأن تكون أكثر فعالية "في تحقيق أهداف احتواء انتشار الإصابات الناتجة عن حالات تفشي من منشأ خارجي".



وقال وزير الصحة الإيطالي إن 36 من أصل 274 شخصا جاءوا جوا إلى روما يوم الاثنين قادمين من دكا، جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية لفيروس كورونا، فيما لم تظهر بعد نتائج 160 تحليلا آخر.