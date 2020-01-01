الانتهاء من تنفيذ 4600 وحدة إسكان اجتماعي بحي الأندلس في العاشر من رمضان

تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو جهاز المدينة، والشركات المنفذة للمشروع، وذلك في إطار متابعة سير العمل بمواقع المشروع، والتشديد على سرعة إنجاز الأعمال لتسليم الوحدات لمستحقيها في أسرع وقت.

واستهل المهندس علاء عبدالعزيز، جولته، بتفقد أعمال تنسيق الموقع والطرق بمواقع العمارات التي تم الانتهاء من تنفيذها، كما تفقد أعمال تنفيذ المباني الخدمية بحي الأندلس، للتأكد من اكتمال الخدمات وتشغيلها فور استلام المواطنين وحداتهم، وكذا تنفيذ أعمال الطرق والكهرباء الجاري تنفيذها، مشدداً على ضرورة الانتهاء من الأعمال بما يتفق مع البرامج الزمنية وتوقيتات التسليم للحاجزين.

ومن جانبه، صرح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، المهندس خالد شاهين، بأن مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس يشمل تنفيذ 11380 وحدة سكنية بإجمالي (569 عمارة)، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 4600 وحدة سكنية بالمشروع طبقا لخطة الإسكان الاجتماعي بالمدينة حتى 30 يونيو الماضي.

وأضاف شاهين أن المشروع يعد من أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدا الانتهاء من المشروعات الخدمية وتوصيل المرافق في المواعيد المحددة طبقا للجدول الزمني ومتزامنة مع مواعيد تسليم الوحدات.