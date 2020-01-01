 منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تحذر من تزايد مخاطر جرائم الاتجار في البشر - بوابة الشروق
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منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تحذر من تزايد مخاطر جرائم الاتجار في البشر

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
فيينا - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 7:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 7:53 م

طالبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بمنح اهتمام عاجل لقضية الاتجار في البشر بسبب تزايد ضحاياها وأضرارها الكارثية على الإنسان في كل مكان.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم من مقرها في فيينا – عقب انتهاء اجتماع مجموعة من الخبراء الدوليين من منظمة الصحة العالمية ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عبر الإنترنت – أن الاجتماع كان فرصة لتبادل الخبرات في مواجهة هذا التحدي ودراسة السبل الممكنة لتعزيز الاستجابات في منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وحذر البيان من أن الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء يظل شكلاً مزعجًا ومقلقا في جميع أنحاء العالم، مشددا على ضرورة لفت الانتباه الدولي إلى القضية ونشر جميع الأدوات المتاحة لمكافحتها.
ولفت البيان إلى الضرورة الحاسمة لتعزيز التعاون بين دول العالم لمساءلة الجناة.

ونوه البيان إلى أنه بدون تعاون قضائي دولي نادرًا ما تتم مقاضاة هذه الجرائم - حتى عند اكتشافها – بنجاح.

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