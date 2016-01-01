رئيس نادي القضاة يشيد بمحاكاة أول محكمة إلكترونية نفذها طلاب الجامعة البريطانية

أشاد رئيس نادي قضاة مصر المستشار محمد عبد المحسن، بتنفيذ طلاب الجامعة البريطانية محاكاة لمحكمة إلكترونية تدريبية في المنازعات المدنية والتجارية، في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي وتطبيق التقاضي عند بعد.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن ذلك يأتي نفاذا للبروتوكول المبرم بين نادي قضاة مصر والجامعة البريطانية بشأن توثيق أُطر التعاون العلمي المشترك لدعم الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية، وفي إطار اهتمام مجلس إدارة نادي قضاة مصر في متابعة كل المستجدات بشأن التقاضي الإلكتروني والتقاضي عن بعد.

ولبى المستشار محمد عبد المحسن، والمستشار رضا محمود السيد وكيل النادي، دعوة الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة لحضور محاكاة للمحكمة الإلكترونية التي نفذها طلاب الفرقة الثالثة من الكلية بإشراف المستشار الدكتور فهر عبد العظيم والمستشار وسيم سويلم، وكان ذلك في حضور لفيف من المتخصصين على رأسهم الأستاذ الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية.

وبدأت المحاكاة من الساعة الوحدة ظهرا حتى الثالثة مساء، بقيام عدد من طلاب الفرقة الثالثة بالكلية بأداء المحاكمة الصورية الإلكترونية لنزاع تجاري بجميع مراحل الدعوى من الاتفاق مع المحامي وعمل التوكيل اللازم وإعلان صحيفة الدعوى وإثبات الحضور بالجلسات والمداولة في الحكم ثم صدور حكم أول درجة والطعن عليه، وعقب ذلك صدور الحكم الاستئنافي.

وجرى رفع جميع مستندات الحاضرين على المنصة الإلكترونية أثناء أداء المحاكاة على برنامج (Microsoft Teams)، وقد أشاد الحاضرون جميعا بالفكر التطبيقي المتقدم الذي تم انتهاجه في هذه المحاكاة كأحد البرامج التعليمية القانونية.

وثمن المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي الدعوة الكريمة والمجهود المبذول من الطلاب والمشرفين ومن الكلية والجامعة على اهتمامها بهذا البرنامج التعليمي القانوني، مؤكدا ضرورة الاستفادة القصوى من استخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي عن بعد، لا سيما وبعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتمنى أن تحذو جميع كليات الحقوق والقانون هذا المنهج التطبيقي في الدراسات القانونية مما له من أثر بالغ في ارتباط الطالب بالواقع العملي للنظريات القانونية والآراء الفقهية التي يدرسها.

وأضاف عبد المحسن، في نهاية اللقاء، أن القضاء المصري يشق طريقه بثبات في خطوات واعدة نحو اتخاذ إجراءات فاعلة تجاه التقاضي عن بعد في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة القضائية والتحركات الفاعلة لوزير العدل في هذا الشأن، ومن المنتظر الإعلان قريبا عن خطوات تنفيذية في هذا المجال، وهو الأمر الذي يؤكد السعي الجاد نحو مواكبة القضاء المصري لجميع الأنظمة القضائية المتطورة.