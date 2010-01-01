المتهم بقتل نجل الرئيس الألماني الراحل فون فايتسكر يرفض القاضي

رفض المتهم في محاكمة قتل نجل الرئيس الألماني السابق ريشارد فون فايتسكر طعنا حتى الموت رسميا القاضي الذي يرأس المحكمة، مدعيا التحيز.

كما رفض المدعى عليه البالغ من العمر 57 عاما الطبيب النفسي للأسباب نفسها، وفقا لبيان تلاه محاميه في محكمة برلين الإقليمية اليوم الأربعاء.

وتوقفت الجلسة لفحص الطلب. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الجلسة ستستمر، مع توقع صدور حكم مبدئي في الجريمة، التي خلفت أصداء واسعة، في وقت لاحق من اليوم.

وطُعن فريتس فون فايتسكر، كبير أطباء الطب الباطني في مستشفى شلوسبارك في برلين، حتى الموت مساء 19 نوفمبر 2019، أثناء محاضرة هناك.

وكان والده عمدة برلين من عام 1981 حتى 1984، ورئيسا لألمانيا من عام 1984 حتى 1994، وتوفي عام 2015.

ويواجه المتهم اتهامات بالقتل والشروع في قتل شرطي كان قد أصيب بجروح خطيرة بينما كان يحاول منع الهجوم.

وقال المدعى عليه 57 عاما أثناء المحاكمة إنه لم يندم على أفعاله وإن مهاجمة الأسرة كانت "هدف حياة" بالنسبة له.