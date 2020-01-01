المغرب: نسعى لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

أكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، أن السعي الأساسي لبلاده لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الصعبة لجائحة كوفيد كورونا في المرحلة المقبلة، هو إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية والاستمرار في اليقظة لحماية صحة المواطنين.



وأوضح العثماني، وفقا لوكالة الأنباء المغربية، خلال كلمة ألقاها اليوم أمام القمة الافتراضية العالمية لمنظمة العمل الدولية التي خصصت لمناقشة "أثر جائحة كورونا على عالم العمل"، أن الحكومة المغربية تراهن على إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية لتجاوز مختلف الآثار التي تسببت فيها الجائحة، مع الاستمرار في اليقظة والحذر لحماية صحة المواطنين وتفادي وقوع أي انتكاسة في مواجهة هذا الفيروس الخطير.



وأعلن العثماني أن المغرب ستعمل على إعادة تحريك الاقتصاد عبر خطة للإنعاش الاقتصادي تمتد إلى سنة 2021، وخطة أخرى للإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط، عبر ميثاق مع كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ينبني على الفعالية وخلق مناصب العمل.