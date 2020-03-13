وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره الإثيوبي التعاون المشترك

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بحث الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع جيدو أندارجاشيو وزير خارجية إثيوبيا علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

كما تناول الاتصال الهاتفي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) الليلة الماضية.

وبحث الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا بشكل عام وفي قارة أفريقيا على وجه الخصوص.

وأكد بن زايد الحرص على تعزيز مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما أكد أندار جاشيو تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

وثمن دعم الإمارات لبلاده لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.