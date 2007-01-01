دوائر بحثية غربية ترصد التباين الداخلي الفلسطيني في ضوء استئناف اجتماعات تنفيذ الضم بواشنطن

أعلنت دوائر أمريكية، اليوم الأربعاء، عن استئناف البيت الأبيض للمشاورات حول مخطط إسرائيل، ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية، ويأتى هذا الإعلان من البيت الأبيض يأتي ليزيد من سخونة الأوضاع السياسية على الساحة السياسية الفلسطينية.

ولا تزال أصداء المؤتمر الصحفي الذي جمع اللواء جبريل الرجوب ، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح مع صالح العاروري نائب المكتب السياسي لحركة حماس تتواصل، ونبهت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إلى دقة هذه التحركات سواء على الجانب الفلسطيني أو الأمريكي على حد سواء، خاصة وأنها تتزامن مع التحركات الفلسطينية الهادفة إلى تحقيق المصالحة.

اللافت أن الكثير من التصريحات التي يدلي بها قيادات من حركة حماس تصب في هذا الاتجاه، حيث أكد عضو المكتب السياسي للحركة ومسؤول العلاقات الخارجية في حماس، حسام بدران، أن الانقسام الفلسطيني هو استثناء، وأن الوحدة الوطنية هي الأصل وأن أهم عوامل الوحدة الوطنية الفلسطينية يكمن في كوننا جميعاً فلسطينيون، تقاسمنا مراحل المعاناة وطريق النضال ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة تحقيقها في ظل المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية.

واكد بدران في حديث خاص لموقع "النجاح الإخباري" الفلسطيني اليوم، أن اللقاءات بين قادتي حركتي فتح وحماس لم تنقطع خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً:" ولعل غوصها في التفاصيل الإجرائية الخلافية قد أرخى بستار من التشاؤم على مآلات عملية المصالحة برمتها، لكن كنا وما زلنا نؤمن أن دوام هذه اللقاءات يسهم في كسر جدار الجليد، وقد كسرناه فعلاً، وهذا أسهم في جعل التواصل لمواجهة المشاريع الصهيونية الأخيرة كصفقة القرن ومشروع الضم أكثر سلاسة".

غير أن الطموح السياسي لتحقيق المصالحة ناقشته أيضا بعض من الدوائر البحثية في العالم ، حيث أشار معهد دراسات الشرق الأدني بالولايات المتحدة إلى أهمية هذه التحركات المرتبطة بالمصالحة الفلسطينية ، مشيرا في تقرير له إلى وجود الكثير من الخلافات التي يجب التخلص منها.

وفي هذا الصدد عرض التقرير مقاطع لما ذكرته بعض من التقارير الأمنية وصفتها بعض من الصحف والدوائر الغربية بالتقارير السرية، والخاصة بسيطرة حالة من القلق الكبير بعض من أعضاء السلطة الفلسطينية بشأن إمكانية قيام عناصر من حركة حماس بالسيطرة على أجزاء من الضفة الغربية ، كما فعلت في غزة في يونيو عام 2007، وهو ما يمثل مصدرا للقلق والتوتر ربما بشكل أكبر من إمكانية تنفيذ خطة الضم المزعومة على يد السلطة الفلسطينية.

اللافت إنه وفي هذا الصدد رصدت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية وصول تعليمات محددة إلى قوات الأمن من أجل اليقظة الأمنية للتصدي لأي نشاط غير قانوني من الممكن أن يؤثر على الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

ورغم نفي حركة حماس لوجود مثل هذه المخططات، إلا أن بعض من الدوائر الفلسطينية بالفعل تحدثت عن هذا السيناريو الخاص بسيطرة حركة حماس على الضفة، ومنها الكاتب عريب الرنتاوي، الذي أشار فى مقاله بصحيفة الدستور الأردنية وحمل عنوان "دليل" حماس للسيطرة على الضفة الغربية، وهو المقال الذي أشار فيه الرنتاوي إلى أن حماس بالفعل تحاول السيطرة على الضفة الغربية، وستقوم بثلاث خطوات مركزية في هذا الصدد، الأول وهو الاشتباك مع الاحتلال بعمليات نوعية بين الحين والآخر، يترتب عليها استدراجه للقيام بأفعال تحرج السلطة توطئة لإخراجها من المشهد.

وثانيا تصدير النساء والأطفال للتظاهرات الاحتجاجية التي ستنطلق بعد قيام السلطة بتنفيذ عمليات أمنية ضد نشطاء الحركة، وبما يُظهر السلطة بصورة سيئة للغاية، تشبه صورة الاحتلال وممارساته، وثالثا القيام بجهود شعبية ودبلوماسية، في الداخل والخارج لنزع الشرعية عن السلطة والرئاسة لـ"طي صفحة فتح"، توطئة لخلق بديل للمنظمة أو كيان موازٍ، مزاحمٍ لها على الشرعية والتمثيل.

وأكد الدكتور محمد جميعان في مقال بعنوان "هل سيطرة حماس على الضفة حتمية أم احتمالية؟" إن "حماس تحتفظ بقدرات وإمكانات وأوراق قادرة على تحقيق السيطرة على الضفة ولكن بأسلوب مختلف ليس عسكريا هذه المرة بل هو شعبي على غرار ما حصل في إيران حين نجحت الثورة هناك شعبيا في اجتياح المدن والقرى في اللحظة التي قررها الخميني قائد الثورة في حينه، وقد تستفيد حماس من تجربة الإيرانيين تلك سيما إنهم يرتبطون بعلاقات مميزة معهم "، وفقا لوكالة عمون الاخبارية الأردنية.